Hitterecord gesneuveld: warmste 2 juni ooit gemeten

De stranden en zwembaden liggen vol en dat is niet zo gek, want het is de warmste 2 juni ooit gemeten. De temperatuur in De Bilt steeg rond half drie naar 29,6 graden en daarmee sneuvelt opnieuw een weerrecord.

Het oude record voor 2 juni stamt uit 1947, toen werd het 29,5 graden in De Bilt. "Het is al het zoveelste weerrecord dat sneuvelt", zegt Philippe Schambergen van Buienradar. Sinds 2000 zijn er al 148 records gesneuveld voor 'warmste dag ooit'. Ter vergelijk: het aantal records voor 'koudste dag ooit' staat op 18." Lees ook: Hoe bescherm je jezelf het beste tegen de zon? Zoek het hier op Lokaal tropisch In de Noord-Brabantse plaats Gilze-Rijen werd vandaag als eerste een temperatuur van 30 graden gemeten. Daarna werd op meerdere plekken de 30 graden gehaald en in Volkel is zelfs een temperatuur van 31,9 graden gemeten. Daarmee is het lokaal al een tropische dag. Om het landelijk een tropische dag te maken, moet het in De Bilt warmer dan 30 graden worden. "De kans bestaat dat dat ook nog gaat gebeuren vandaag, maar dan zal het waarschijnlijk ergens rond een uur of vijf zijn", zegt Schambergen. Zonkracht Er is een sterke zonkracht en dat betekent dat je heel snel kunt verbranden. En de wind kan je misleiden: het lijkt aan de kust misschien iets frisser, maar de zon is nog net zo sterk. Blijven smeren dus. Druk op de weg Door het mooie weer is het druk op de wegen richting de kust. Er staan files naar Zandvoort en Castricum en ook naar Hoek van Holland is het druk. De NS heeft extra treinen ingezet tussen Haarlem en Zandvoort. Rijkswaterstaat verwacht ook vanmiddag veel verkeer, omdat veel mensen terugkeren van een lang hemelvaartsweekend. Wat is zonkracht precies? Elke dag hoor je in het weerbericht over de zonkracht, maar wat dat precies is? Nicolien Kroon van Buienradar legt het uit. Morgen kouder "Het weer van vandaag is een eendagsvlieg", zegt Schambergen. "Morgen gaan we weer flink inleveren qua temperatuur." Het wordt morgen ongeveer 22 graden in het binnenland en op sommige plekken aan de kust slechts 17 graden. Ook de zon zal morgen een stuk minder schijnen. Vannacht komen er lokaal wat onweersbuien over en morgen is er vrij veel bewolking met af en toe een spatje regen. Lees ook: Zonnesteek, beroerte en uiteindelijk dodelijk: dit doet extreme hitte met je lichaam