'Slimme' stoplichten moeten ongelukken met nooddiensten voorkomen

Verouderd systeem

Op dit moment krijgen hulpdiensten in sommige steden ook al voorrang bij stoplichten. Er wordt dan gebruik gemaakt van het zogeheten KAR-Systeem. Dat is een systeem dat ook in bussen zit.

Het grote verschil met de nieuwe technologie is, dat het signaal van het KAR-Systeem maar één kant op gaat en in de nieuwe technologie gaan er signalen tussen het voertuig en de verkeersregelaar over en weer. "KAR is een verouderd systeem. Het is niet slecht, maar ook niet heel goed", zegt De Vries.

Altijd voorrang

Met de nieuwe technologie kan bij ambulances ook onderscheid gemaakt worden tussen acute voorrang en minder acute voorrang. Een ambulance die rijdt met zwaailichten en sirene krijgt altijd direct voorrang bij een stoplicht.

"Maar er zijn ook ritjes die de ambulance met patiënten maakt die geen spoed hebben. Dan nog is het voor de patiënt fijn als de ambulance zo min mogelijk hoeft te stoppen en optrekken, dus ook dan kan er voorrang gegeven worden, maar dat is dan minder ingrijpend dan wanneer de ambulance met sirenes op een stoplicht af komt rijden", legt De Vries uit.