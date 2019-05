Kit Harington in kliniek voor stress- en alcoholprobleem

Kit Harington heeft het zo moeilijk met het einde van Game of Thrones dat hij zijn intrek heeft genomen in een kliniek. Ook kampt de acteur met alcoholproblemen, lieten meerdere ingewijden weten aan The New York Post.

"Dat is wat hij op dit moment nodig heeft, rust" De 32-jarige acteur, die acht seizoenen lang in de huid van Jon Snow kroop, zit volgens de bronnen al een paar weken in een luxe gezondheidskliniek in Connecticut. De Brit krijgt psychologische coaching, gedragstherapie en doet veel aan meditatie. Die aanpak moet hem helpen omgaan met stress en negatieve emoties. Lees ook: Game of Thrones-cast klaar met kritiek: 'Oprotten' Volgens de ingewijden is Kit bijzonder geraakt door het einde van Game of Thrones. "Hij realiseerde zich: dit is het, dit is het einde", klapt een vriend van de acteur uit de school. "Ze hebben hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hij vroeg zich af: wat nu?" Kit klopte aan bij de kliniek "voornamelijk voor stress en uitputting en ook voor alcoholproblemen". Zijn vrouw Rose Leslie, die eveneens in Game of Thrones speelde maar de serie al eerder moest verlaten, staat volledig achter Kit. "Ze is een buitengewone steun. Iedereen om hem heen wil dat hij rust krijgt. Dat is wat hij op dit moment nodig heeft, rust." Ook leuk: GoT-fans opgelet: deze serie schijnt nog beter te zijn