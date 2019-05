GroenLinks-Kamerlid Özdil uit fractie gezet na 'vertrouwensbreuk'

"Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is. Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Daarom neem ik afscheid van de fractie. Mijn zetel behoort toe aan de partij aan wie ik veel te danken heb en geef ik dan ook terug", vervolgt Özdil zijn bericht.

In een reactie laat Klaver weten dat er 'iets grondig mis is gegaan'. "Dat vinden we enorm spijtig", schrijft KIaver. "Zihni is een creatief denker, iemand met veel talent, maar als Kamerlid kwam hij in de knoop. We hebben ons uiterste best gedaan hem te ondersteunen en bij de fractie te behouden. Dat is niet gelukt en daar balen wij van."