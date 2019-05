Angela Merkel is bereid ambtstermijn af te maken

Nog niet klaar

In het interview vroeg journaliste Christiane Amanpour van CNN aan Merkel of ze moe was en zich een 'wrak' voelde. Daarop antwoordde Merkel dat 'als ze geen zin zou hebben gehad in een beetje praten over politiek' het vraaggesprek zeker niet was doorgegaan.

"Je moet daar elke dag weer plezier aan beleven. Het is een vereiste altijd benieuwd te zijn wat mensen beweegt. Dat ben ik. Je ontmoet steeds weer nieuwe, fascinerende mensen. Dat is voor mij de belangrijkste krachtbron voor politiek", zei Merkel.