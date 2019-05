Rechter oordeelt over voortbestaan Hells Angels: heeft verbod zin?

Jasje met logo

Zo kunnen gemeenten leden niet zomaar dwingen om hun jasje met logo uit te trekken. En kunnen oud-leden zo weer een nieuwe club oprichten. Dat deed bijvoorbeeld voormalig kopstuk van motorclub Hells Angels, Lysander de R. Vandaag werd bekend dat hij vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub heeft opgezet: de MC Hardliners.

Volgens Roorda moeten de gevolgen van een verbod scherper in de wet geformuleerd worden. In Frankrijk en Duitsland gebeurt dat beter, vindt hij. "In Nederland zijn we nu afhankelijk van hoe de rechter het verbod om een motorbende voort te zetten interpreteert en tot nu toe is de rechter vrij restrictief geweest. Het moet volgens de wetsgeschiedenis bovendien gaan om gedragingen die aanleiding hebben gegeven voor een verbod op de motorbende. Het dragen van de motorclublogo's of het oprichten van een vervangende organisatie valt daar niet onder."