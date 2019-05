Kamer wil verbod op 'beschadigende homogenezing'

Onderzoek naar homogenezingen

Vorige week gaf de Kamer het kabinet al opdracht om een onderzoek in te stellen naar homogenezingen in Nederland. Het kabinet zag daar in eerste instantie niets in, omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat zulke praktijken in Nederland voorkomen.

De Kamerleden wezen daarop op recente televisiereportages die wel degelijk zouden aantonen dat 'homogenezing' in Nederland voorkomt en drukten door. "Homogenezing is beschadigend", zegt Kamerlid Vera Bergkamp van D66. "Je kunt mensen niet in hun wezen wijzigen, en je zou dat überhaupt niet moeten willen."