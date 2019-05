Belastingdienst gebruikte nep-bewijs om fraude aan te tonen

Beweringen niet waar

Het gaat om het gastouderbureau Dadim voor kinderopvang uit Eindhoven. De Belastingdienst heeft altijd beweerd dat 'signalen' van de GGD in 2013 aanleiding waren voor een onderzoek naar dit bureau, wegens vermoedens van georganiseerd misbruik en fraude. Snel herhaalde dit, ook na een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman over de hardhandige en onterechte stopzetting van betaling van toeslagen.

Betrokken GGD's melden nu officieel dat de lezing van de Belastingdienst en Snel helemaal niet waar is. Zij zeggen dat ze in 2013 zulke signalen helemaal niet hebben gegeven, omdat daar geen aanleiding voor was. Uit ons onderzoek blijkt dat een ongedateerd, oud rapport uit 2011 de basis vormde voor de beschuldigingen. Dit rapport werd in een rechtszaak niet geaccepteerd. Niet vermeld werd dat er na onderzoek en herinspectie door GGD's in 2012 juist 'positieve bevindingen' waren over dit bureau. Dat was ook tweemaal zo in 2013 en in 2014. Toch blijft Snel blijft de verouderde beschuldigingen uit 2011 letterlijk herhalen.

Onderste steen boven

De Belastingdienst kon gisteren geen verklaring geven waarom onjuiste en verouderde informatie is gebruikt en of staatssecretaris Snel dit weet. Een woordvoerder laat in een formele reactie op een reeks vragen weten: "Uiteraard willen wij ook de onderste steen boven hebben."