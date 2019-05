Waarom we gisteren wel carpoolden, maar vandaag liever alleen in de file staan

Gewoontedieren

En dat terwijl carpoolen best veel voordelen heeft. Denk aan de portemonnee (benzine delen), het milieu (minder auto's) en gezelligheid (alleen in de file is maar saai). Toch wegen de nadelen blijkbaar zwaarder. Je bent afhankelijk van elkaar, en dat vinden we met z'n allen niet erg fijn, lijkt het.

"Hoe je naar je werk gaat, is gewoontegedrag. Mensen wegen niet elke dag de opties en voor- en nadelen af over hoe ze naar hun werk gaan. Soms wordt gewoontegedrag onderbroken, bijvoorbeeld door een staking, maar vaak vervallen mensen daarna weer in hun oude patroon", zegt Van Wee.

Daar komt bij dat volgens hem veel mensen hun treinreis of autoritje naar het werk zien als een rustmoment. "In de trein kun je nog wat werk doen, in de auto kun je je eigen muziek luisteren en als je alleen reist, kun je naar huis gaan wanneer je wilt en ben je niet afhankelijk van het carpoolclubje."