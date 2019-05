Ahmet in gevecht met Belastingdienst: 'Ik wil dat mijn naam gezuiverd wordt'

'Overheid onwaardig'

Gökçe: "Natuurlijk moet de Belastingdienst controleren. Maar hier is iets heel erg mis gegaan, voor al die ouders. Er was geen goede aanleiding. Er is geen goed onderzoek gedaan, ze zijn nalatig geweest. En ze dachten: het bloedt wel dood. Op een gegeven moment ga je het zelfs bijna gewoon vinden, hoe de Belastingdienst opereert. Maar het is een overheid onwaardig."

De ondernemer en de advocate ruiken onraad als in 2016 blijkt dat de Belastingdienst informatie achterhoudt in juridische procedures tegen hun oude klanten – die hun recht proberen te halen. Ze komen er dan ook achter dat in die rechtszaken het onderzoek uit 2014 naar Dadim door de overheid wordt gebruikt om vermoedens van misbruik aan te tonen. Het gaat om onderzoek dat niet is doorgezet, en waar hij zich nooit tegen heeft kunnen verweren – zoals dat hoort in een rechtsstaat. Maar de Belastingdienst doet alsof Gökçe geen partij is en niet bestaat: "Ik word nooit gehoord."