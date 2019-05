Timmermans 'voorzichtig optimistisch' over topfunctie in Europese Unie

"Je staat of met de gladiolen op het bordes, of met lege handen in een zijkamertje", zegt Timmermans vandaag in Brussel. Volgens politiek verslaggever Fons Lambie maakt Timmermans zeker een kans op voorzitterschap in de Europese Commissie, 'maar het is wel een kleine kans'. PvdA'er Timmermans is door de sociaal-democratische fractie naar voren geschoven als kandidaat voor het voorzitterschap.

Twee dagen na de Europese verkiezingen heeft EU-president Donald Tusk de leiders bij elkaar geroepen in Brussel. Hij wil zo snel mogelijk besluiten welke 'poppetjes' de EU verder moeten besturen. Een van de grote vragen is: wie wordt de voorzitter van de Europese Commissie en daarmee de opvolger van Jean-Claude Juncker?