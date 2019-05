Thijs H. vluchtte twee keer uit een ggz-kliniek: een tijdlijn

Wat gebeurde er op 7 en 8 mei, in en rond de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht? De rechtbank bracht vandaag nieuwe feiten naar buiten over de situatie die dagen. Een overzicht:

7 mei Rond het middaguur: De 63-jarige Diny en de 65-jarige Frans worden dood gevonden op de Brunssummerheide. Dat is drie dagen nadat in Den Haag de van oorsprong Japanse Etsuko (56) dood werd gevonden. 17.15 uur: Thijs H. meldt zich vrijwillig bij Mondriaan in Maastricht. Hij heeft bloed op zijn kleding en handen en zegt dat hij een aantal uren bij de Brunssummerheide heeft gezworven. "Het geeft psychiater geen goed gevoel." Thijs H. wordt op gesloten afdeling geplaatst. 21.15 uur: Er wordt ontdekt dat Thijs H. niet meer aanwezig is bij Mondriaan. Hij gebruikte een stapel stoelen in de binnentuin om over de muur te klimmen. 23.30 uur: Thijs H. wordt door zijn ouders teruggebracht naar de ggz-instelling Mondriaan. De bebloede kleren van H. zijn gewassen. Het is niet duidelijk of hij dezelfde kleren aan heeft als in de middag. Eén moord in Den Haag, twee in Limburg, één verdachte: een reconstructie: Bekijk deze video op RTL XL 8 mei 09.00 uur: Thijs H. blijkt wederom te zijn weggelopen van Mondriaan. 9.30 uur: Mondriaan neemt contact op met Openbaar Ministerie. "Om te voorkomen dat er meer slachtoffers zouden vallen", zegt de kliniek. 22.30 uur: Thijs H. wordt opgepakt in Zuid-Limburg. Lees ook: Thijs H. ontkent moorden in Limburg en Den Haag Vandaag Thijs H. ontkende vandaag de moorden te hebben gepleegd. De rechtbank besliste dat de camerabeelden die zijn gemaakt bij de zorginstelling van Thijs H., aan het dossier van de rechtszaak worden toegevoegd. Dat is belangrijk omdat op deze beelden onder meer te zien is welke kleren H. aan had toen hij werd teruggebracht naar de instelling. De rechter vindt dat het belang van de 'waarheidsvinding' belangrijker is dan het beroepsgeheim, waar de ggz-instelling een beroep op deed. "Dit omdat de benodigde informatie op geen andere manier te achterhalen is en de afweging daarbij tussen de betrokken belangen en de zeer beperkte inbreuk die mogelijk zou kunnen worden gemaakt."