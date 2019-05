Thijs H. ontkent moorden in Limburg en Den Haag

Twee van die moorden werden rond het middaguur op 7 mei gepleegd op de Brunssumerheide in Limburg. De andere moord in Den Haag op 4 mei. Thijs H. zat eerder in beperking en mocht daardoor alleen communiceren met zijn advocaat. Die volledige beperking is nu opgeheven.

Bloed op zijn jas

Ook meldde de rechtbank vandaag dat H. zich op op de dag van de moorden meldde bij een psychiater. Er zat bloed op zijn handen en kleding. "Verdachte vertelde dat hij een aantal uren op de Brunssumerheide had gezworven. Dit zou de psychiater geen goed gevoel hebben gegeven", schrijft de rechtbank. "Dit was voor de ggz-instelling geen reden om justitie in te schakelen."

De rechtbank schrijft ook 'dat van belang is in welke kleding hij werd teruggebracht omstreeks 23.30 uur die avond'. Dat gaat om de avond van de moorden. H. werd die avond, nadat hij was gevlucht, door zijn ouders teruggebracht naar de instelling. Zijn kleren waren gewassen, en het mogelijke bewijsmateriaal daarmee niet meer te gebruiken.

"Omdat Mondriaan wilde voorkomen dat er meer slachtoffers zouden vallen, is op 8 mei 2019 omstreeks 9.30 uur contact opgenomen met de officier van justitie", schrijft de rechtbank.