Vriend Anne Faber maakt gebruik van spreekrecht tijdens rechtszaak

Anoniem

Eerder maakte Fabers vriend geen gebruik van zijn spreekrecht als nabestaande. "Hij is tot dusver anoniem gebleven en wil dit zo veel mogelijk zo houden", zegt Diekstra.

Het is nog niet zeker of de vriend zelf zal spreken of dat Diekstra dat namens hem zal doen. "De impact van de gruwelijke wijze waarop zijn vriendin hem is ontnomen, is voor cliënt nog altijd immens", zegt de advocaat. "Hij werkt hard aan zijn herstel, maar het blijkt ene zeer zwaar proces."