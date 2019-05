SP-voorzitter Ron Meyer vertrekt na nederlaag verkiezingen

Meyer wil naar eigen zeggen de huidige termijn afmaken om alles 'fatsoenlijk over te dragen', maar neemt 'verantwoordelijkheid voor de pijnlijke nederlaag' van de partij bij de Europese verkiezingen van vorige week. "We hebben het niet goed gedaan", zegt Meyer. "Dan moet je streng zijn voor jezelf."

Eigen keus

Lilian Marijnissen betreurt de beslissing van Meyer. "Dit was op geen enkele manier een wens van mij of van het partijbestuur", laat ze weten. "Ik vind het heel erg jammer want we gaan een kameraad missen in de strijd."

Marijnissen heeft zelf niet overwogen om op te stappen. "Ik denk dat wij heel veel dingen beter kunnen doen. Wij gaan de komende tijd bekijken hoe we dat gaan doen. Daarvoor gaan we in gesprek met alle lagen van de partij."