Opnieuw teefjes betast op hondenshow, politie onderzoekt vervolging

De politie laat weten dat ze de betastingen zelf hebben waargenomen. "We zijn in overleg met het Openbaar Ministerie of er tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan."

Het is niet de eerste keer dat dit soort beelden opduiken; begin dit jaar reageerde de Kamer nog geschokt op beelden die dierenrechtenorganisatie House of Animals maakte tijdens een hondenshow in Eindhoven. De politie in Oost-Brabant onderzoekt nog steeds of het op die beelden gaat om 'strafrechtelijke handelingen', hiervoor zijn deskundigen ingeschakeld.

Op grote schaal

Dat er nu opnieuw beelden gemaakt zijn waarop te zien is hoe de honden betast worden, geeft volgens Karen Soeters aan dat het blijkbaar 'normaal' is dat dit gebeurt.