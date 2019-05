Komende jaren miljard extra voor jeugdzorg, 'maar geld lost niet alles op'

Tekort dichten

Minister de Jonge denkt dat het extra geld genoeg is om de tekorten in de jeugdzorg te dichten. "Maar er spelen ook problemen in de jeugdzorg die je niet met geld kan oplossen", benadrukt hij. Op het gebied van 'regie en samenwerking' zijn afspraken gemaakt met de gemeenten. Het waren volgens de minister intensieve gesprekken.

De VNG zegt in een reactie dat het 'dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten', is dat het kabinet 'tot inzicht is gekomen'. Wel vindt de vereniging het teleurstellend dat er niet structureel geld wordt vrijgemaakt.