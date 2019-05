Oostenrijkse bondskanselier weg na motie van wantrouwen

In de zogeheten 'Ibiza-video' uit 2017 is te zien hoe de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. De vrouw zou een Russische investeerder zijn.

De vicekanselier moest aftreden na het uitlekken van de beelden. Bondskanselier Kurz, van de consservatieve partij ÖVP maakte een einde aan de samenwerking met de partij van Strache, de rechts-populistische FPÖ. De partij zei geen enkel vertrouwen meer te hebben in de coalitiepartner. Daarmee viel het kabinet.