Chaos verwacht door ov-staking: 'Werk thuis als dat kan'

Tentamens

Dinsdag is sowieso al de drukste filedag van de week, maar morgen gaat het nóg drukker worden. "Hoeveel drukker is lastig te zeggen", zegt Mooij. "Dat is volledig afhankelijk van hoeveel mensen zich aanpassen aan de situatie. Een staking in deze orde van grootte hebben we in geen jaren meer meegemaakt, maar het wordt sowieso een zeer drukke spits."

Studenten die veelal op het OV zijn aangewezen, kunnen niet meer op hun opleidingsinstituut komen. Onder meer de UvA, Fontys, Hogeschool in Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Rotterdam schrappen tentamens vanwege de staking. Op de Vrije Universiteit gaan, naast onder meer op Radboud, Tilburg University en de Universiteit Leiden, de tentamens wel door. "We vinden het heel vervelend voor onze studenten", zegt een woordvoerder van de VU. "De ideale oplossing bestaat niet. We spreken ook studenten die het fijn vinden dat de tentamens doorgaan. Anders zouden ze verplaatst worden naar juni en dan is een deel op vakantie."