Veel Roemenen konden niet stemmen door lange rijen: 'Misschien bewuste strategie'

Corruptie

"De presidentskandidaat de socialisten destijds, Victor Ponta, was bij Roemenen in het buitenland behoorlijk impopulair", legt Popa uit. "Veel van hun leden werden onderzocht voor corruptie. Nu proberen ze er ook weer allerlei corruptiewetten doorheen te krijgen, waardoor de baas van de partij niet achter de tralies belandt."

Bij de eerste stemmingsronde, in 2014, had Ponta ervoor gezorgd dat er weinig stemvoorzieningen, zoals stemhokjes en medewerkers, waren ingezet in Europa, vertelt de Roemeniëdeskundige. "Daardoor ontstonden er overal lange rijen, wat ze op felle kritiek kwam te staan. Tijdens de tweede stemronde, waarbij het ging om Ponta en de liberaal Klaus Iohannis, verloor de toenmalig premier Ponta daardoor de strijd."