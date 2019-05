Zo stemde Europa: bekijk hier de kaart met resultaten

ALDE wint, EPP grootst

Omdat D66 en de VVD samen in ALDE zitten, is die partij met 6 zetels de grootste in Nederland. Groter dus ook dan de 5 zetels voor S&D van de PvdA. ALDE lijkt met 40 zetels winst in Europa ook de grote winnaar van de verkiezingen te worden.

De christendemocraten van EPP blijven, zoals het nu lijkt, ondanks een verlies met 180 van de 751 zetels de grootste fractie.