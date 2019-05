Christendemocraten verliezen terrein in Europa, rechts wint in Frankrijk

Wat verder opvalt is de winst van de rechts-populisten in de Europese Unie, zegt Lambie. "Hun fractie, waar ook Geert Wilders zijn PVV bij is aangesloten, staat op winst."

Maar de partij van Geert Wilders krijgt geen zetel in het parlement. Dat kan nog veranderen, als de Britten de EU verlaten en er drie zetels voor Nederland vrijkomen. "In andere landen doen de populisten het duidelijk beter. Zo lijken de partijen van Marine le Pen in Frankrijk en Matteo Salvini in Italië de grootste te worden."

Opkomst hoog

"Wat sowieso opvalt is dat in bijna alle Europese landen meer mensen zijn komen opdagen. De opkomst was tijdens de Europese verkiezingen jarenlang dramatisch. Nu gaan er voor het eerst in jaren meer mensen stemmen", zegt Lambie. Het lijkt er op dat in de hele EU bijna 51 procent van de kiezers heeft gestemd, tegenover 42,6 procent in 2014."