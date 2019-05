Zo gingen de verkiezingen in andere landen: onze correspondenten over de uitslagen

Salvini wint in Italië

De rechts-nationalistische Lega van Matteo Salvini heeft volgens de exitpoll de overwinning in Italië. De regeringspartij krijgt naar verwachting tussen de 27 en 31 procent van de stemmen.

"Salvini wil een blok vormen met de populistische en nationalistische partijen, om de EU zogezegd grondig te verbouwen", vertelt Eveline Rethmeier in Rome. Hoe dat er precies uit gaat zien is niet helemaal duidelijk. "De slogan van Salvini is 'eerst de Italianen', dus we gaan zien in hoeverre hij echt wil samenwerken". Daarnaast wordt het nu spannend wat deze uitslag voor de binnenlandse politiek betekent.

Italië verder naar rechts

Want Lega houdt coalitiegenoot de Vijfsterren Beweging achter zich. Die partij kan rekenen op 18 tot 23 procent. "Salvini was de kleinere coalitie-partij bij de Vijfsterren Beweging. Dat is met deze uitslag andersom. Dat kan voor Salvini reden zijn om niet langer deze regering te steunen, in de hoop dat zijn partij bij nieuwe landelijke verkiezingen ook zo goed zal scoren. In de hoop dat hij dan een volledig rechtse regering kan vormen", zegt Rethmeier.

Het centrumlinkse PD, met 20 tot 25 procent, strijdt met de Vijfsterren Beweging om de tweede plaats.