Vijf aanhoudingen na ongeregeldheden bij Pegida-demonstratie Eindhoven

De Mobiele Eenheid heeft vanavond ingegrepen in Eindhoven nadat betogers stenen naar de politie gooiden. In de stad was Pegida bezig met een demonstratie tegen de ramadan. Een groep tegendemonstranten gooide de stenen naar zowel de politie als naar aanhangers van Pegida.

Het incident gebeurde vlakbij de Al-Fourqaan Moskee aan de Otterstraat. De sfeer rond de demonstratie werd steeds grimmiger en de demonstratie is daarom door de politie afgebroken. "We kunnen de veiligheid niet langer garanderen en die staat voor ons voorop: van alle betrokkenen en zeker ook omwonenden", schreef de politie eerder vanavond op Twitter. De politie heeft twaalf mensen aangehouden en blijft voorlopig in de wijk aanwezig. Optocht naar moskee Volgens een woordvoerder van de gemeente begon een kleine groep aanhangers van Pegida rond 19.25 uur aan een voettocht naar de Al-Fourqaan Moskee. Zij worden nu door de politie weggeleid. Rondom de optocht verzamelde zich een grote groep tegendemonstranten, bestaande uit honderden allochtone jongeren. Ze reageerden woedend op de actie van Pegida en gooiden met stenen en andere voorwerpen. De politie greep in op de groep tegendemonstranten: Gefrituurde varkenslap Pegida kondigde eerde al aan voor de moskee een gefrituurde varkenslap te gaan eten. Ze demonstreren naar eigen zeggen tegen de ramadan en de invloed van moslims in Nederland. Enkele tegendemonstranten zijn demonstratief midden op de weg gaan zitten om te bidden. Enkele tegendemonstranten bidden demonstratief midden op de weg. © Venema Media