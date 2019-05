Voorlopige uitslag EU-verkiezingen: PvdA wint, SP en PVV met lege handen

Reactie Frits Wester op de uitslagen:

"Wat opvalt: de PvdA is in Nederland de grote winnaar. Nog groter dan in de eerste prognoses. Je zag in de publiciteit vooral een strijd op rechts, maar tegelijkertijd solidariseerde links richting Frans Timmermans. In het Europees Parlement verliezen de sociaal-democraten behoorlijk. Dat betekent dat ze heel snel moeten gaan wheelen en dealen met bijvoorbeeld de Groenen, om Frans Timmermans nog kans te laten maken op de toppositie, de Voorzitter van de Europese Commissie. Zijn kansen zijn, ondanks de winst in Nederland, voor die positie toch geslonken."

"Opvallend daarnaast zijn dat de eurosceptische partijen zoals de PVV en Forum, ondanks de winst van Forum van nul naar drie zetels, in totaliteit hebben verloren. De vorige verkiezingen haalde bijvoorbeeld de PVV nog vier zetels. In Frankrijk en Italie winnen bijvoorbeeld populistische partijen, maar in Nederland lukt het Wilders niet. Dat komt natuurlijk door de opkomst van Forum en door de brexit-perikelen: de animo voor een nexit bestaat niet in Nederland."