Max Verstappen: podium was dik verdiend geweest

Max Verstappen is zojuist als tweede gefinisht in de Grand Prix van Monaco, maar omdat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg, eindigde de Nederlander niet op het podium. De race in Monaco zorgt elk jaar voor spectaculaire beelden, omdat de coureurs dwars door de stad rijden. Vanaf luxe boten kunnen toeschouwers de race zien. Lewis Hamilton won de Grand Prix van Monaco. Verstappen eindigde op de vierde plek. #monaco #gpmonaco