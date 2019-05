Vakbond over uitspraak ov-staking: 'Pijnlijk, maar ook een overwinning'

Late beslissing

Waar zowel Van de Mheen als Van der List over vallen, is het kort geding dat vandaag plaatsvond. Volgens Van der List had dat voorkomen kunnen worden.

"We hebben Schiphol een maand geleden al ingelicht over de landelijke ov-staking en aangeboden om een veiligheidsoverleg te houden. In plaats van in de afgelopen maand al te anticiperen op deze staking, besloot Schiphol tot het laatste moment te wachten en nota bene op zondagochtend, als de rechtbanken gesloten zijn, een kort geding aan te spannen", zegt hij.