Peru opgeschrikt door extreem zware aardbeving

De beving gebeurde in dunbevolkt gebied. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er vijf mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen huizen zijn zwaar beschadigd en in het dorp Yurimaguas stortte een huis in.

Doordat het om soms afgelegen gebied gaat, is nog niet overal de omvang van de schade bekend. De Peruaanse president Martin Vizcarra is naar het gebied afgereisd om de schade met eigen ogen te zien en de bevolking te steunen.