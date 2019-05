Scooterrijders en fietser verongelukt

Een 55-jarige scooterrijder stierf door een ongeluk in Baarn. Volgens de politie reed de man op de Tolweg door nog onbekende oorzaak de struiken in en sloeg daarna over de kop.

Het slachtoffer overleed ter plekke. Voor zover bekend waren er geen anderen betrokken bij het incident.

Te water geraakt

In Schiedam kwam een scooterrijder in het water terecht bij de Polderweg. De politie haalde hem eruit en heeft hem nog gereanimeerd. Maar dat mocht niet baten. De identiteit van dit slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Een 67-jarige fietser uit Wijchen raakte gisteravond ernstig gewond na een ongeluk in het Noord-Limburgse dorp Mook. Hij werd naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht, waar hij overleed.

De man was samen met een andere fietser die hem op gegeven moment niet meer zag. Toen hij terugkeerde om zijn vriend te zoeken, lag die gewond op de grond. Mogelijk is hij uitgegleden.