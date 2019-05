Jacqueliens man stond gister op de Mount Everest: 'Het was duwen en trekken'

Sander was op 3 april met een vriend uit Nederland vertrokken om met zeven anderen en een expeditieleider de Mount Everest te beklimmen. Jacquelien had al 36 uur niks van hem gehoord totdat hij vanochtend om half 7 eindelijk belde. Ze had toen al via de expeditieleider gehoord dat haar man veilig de top met een hoogte van 8848 meter had bereikt.

"Ik heb het lang uitgezeten maar op een gegeven moment dacht ik: ik moet het nu weten. Ik las namelijk steeds meer berichten over mensen die waren overleden." Dus draaide ze het noodnummer van de organisatie van de expeditieleider. Uren later belde haar man zelf en konden ze elkaar vijf minuten spreken via de satelliettelefoon. "Hij sprak heel langzaam en klonk vermoeid. Dat was best heftig om te horen."