Wiebes biedt excuses aan voor uitspraak 'bevinkje'

Over de uitspraak, die hij deed in een gesprek met RTV Noord, legde Wiebes vanavond een korte verklaring af.

''Ik probeerde duidelijk te maken dat deze ene beving niet de aanleiding is om nu opeens iets uit de mouw te toveren, maar dat we al maanden continu zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en versnelling. Dat verdienen de Groningers. Eerder had ik ook juist benadrukt hoe heftig deze beving is voor de bewoners. Een stomme verspreking. Erg vervelend.''