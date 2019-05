Besluit voorarrest Thijs H. pas morgenochtend bekend

Pieter Baan Centrum

De 27-jarige Thijs H. wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen. Hij moet ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond op 15 mei. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van drievoudige moord of doodslag.

Een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw werden op 7 mei op de Brunssummerheide om het leven gebracht. Drie dagen eerder, op 4 mei, werd een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag gedood.