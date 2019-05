Nabestaanden MH17 zeer geschokt door Thierry Baudet: 'Dit is schandalig'

Thierry Baudet zei gisteravond: "Dat ik achter mijn vraagtekens sta, die ik gesteld heb bij het JIT. En dat is heel simpel: vanwege het feit dat Oekraïne een van de mogelijke daders van deze situatie ook aanklager is van dit JIT." Rutte reageerde daarop: "Dit is een dieptepunt in het debat."

'Schandalig'

De Stichting Vliegramp MH17 is geschrokken van de uitspraken. "Ik vond ze eerlijk gezegd schandalig. Meneer Baudet is een volksvertegenwoordiger en sluit blijkbaar een groep van vele duizenden nabestaanden uit. Hij heeft ons bepaald niet gesteund met zijn verhaal. Hij heeft dingen gezegd die onjuist zijn, zonder enige kennis van zaken maar wat roepen. En wat-ie ook heeft gedaan met zijn opmerkingen over het Joint Investigation Team, is dat hij in feite de onafhankelijk van het JIT in diskrediet heeft gebracht. En dat neem ik hem zeer kwalijk", zegt Piet Ploeg.