Het duurde even, maar nu staat iedereen in de rij voor de Oranje Leeuwinnen

Maar met de opkomst van het vrouwenvoetbal en het succesvolle toernooi in Nederland, is dat veranderd, zegt Beerthuizen. "Inmiddels heeft de UEFA een zelfstandig commercieel programma ontwikkeld waar bijvoorbeeld VISA in ingestapt. Daaruit blijkt dat het vrouwenvoetbal commercieel enorm aan het groeien is."

Aanraakbaar

Bedrijven maken nu dankbaar gebruik van het positieve beeld dat over het vrouwenvoetbal bestaat, zegt Beerthuizen. "De sport is ongelooflijk sympathiek. De sfeer in het stadion is anders, het stadion zit vol families. De voetballers zijn aanraakbaar. Het zijn heldinnen die je in de supermarkt kunt tegenkomen en geen onbereikbare supersterren zoals hun mannelijke collega’s. Dat maakt het zo leuk en aantrekkelijk."

Maar sponsoring valt of staat met succes. En of Nederland nu opnieuw zal slagen op het WK, kan spelersmakelaar Blokhuis moeilijk inschatten. "Ik denk dat we de poulefase door moeten kunnen komen. Als alles goed valt, als alles klopt binnen het team, kan er zomaar iets moois ontstaan. Ik droom natuurlijk van een nieuwe huldiging. Het zou zo maar kunnen."