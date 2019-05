NCTV: Kick Out Zwarte Piet is geen extremistische organisatie

De NCTV stelt drie à vier keer per jaar een rapport op over het dreigingsbeeld over terrorisme, extremisme en polarisatie in Nederland: het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Actiegroep Kick Out Zwarte Piet werd hier in 2017 in genoemd. De actiegroep, die strijdt voor de aanpassing van de figuur Zwarte Piet, vond dat onterecht en diende een klacht in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.