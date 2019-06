Een voetbalwedstrijd tussen vrouwen is hartstikke saai, toch?

Op naar strafschoppen

Wie presteert er nou beter en welk voetbal is leuker? Dat is lastig te zeggen. Smaken verschillen en het is maar net naar welke statistiek je wilt kijken. Is het voor jou ondanks – of dankzij – dit stuk nog steeds een gelijkspel? Dan bieden strafschoppen, net als bij onbesliste wedstrijden op EK’s en WK’s, misschien uitkomst.

Allereerst: tijdens de wedstrijd blijken vrouwen meer trefzeker vanaf elf meter. Wanneer er in de reguliere speeltijd een penalty wordt gegeven aan vrouwen is de kans dat ‘ie wordt gemist 16 procent. Mannen hebben het moeilijker om zo’n buitenkansje te benutten: het percentage gemiste strafschoppen is namelijk 22 procent.

Maar de grote vraag is natuurlijk: houden vrouwen hun zenuwen ook tijdens beslissende penaltyseries beter in bedwang? Daarvoor hebben we de resultaten van alle penaltyseries sinds 1990 bekeken en de kans op een misser voor zowel mannen als vrouwen berekend. Zowel vrouwen als mannen missen gemiddeld één van de eerste vijf strafschoppen. Uiteindelijk winnen de vrouwen: van de acht strafschoppen missen zij er gemiddeld maar één en mannen twee.