Kind in VS breekt poot flamingo, dier afgemaakt

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden in een dierentuin in de staat Illinois in de Verenigde Staten. Daar gooide een jongetje een steen naar een stel flamingo's, en dat liep niet goed af.

De steen raakte een flamingo dusdanig, dat deze zijn been brak, melden Amerikaanse media. De verwondingen waren zo ernstig dat de dierentuin geen andere uitweg zag dan de flamingo een spuitje te geven. De flamingo's in het dierenpark: Leerzame ervaring "Dit was heel erg ongelukkig", zei de directeur van Miller Park Zoo. Hij zei ook dat ze samenwerken met de familie om er voor het kind een leerzame ervaring van te maken. In de dierentuin leven zo ongeveer 20 flamingo's. Er worden geen aanpassingen gemaakt aan het leefgebied van de flamingo's in de dierentuin. Lees ook: Bizar ongeval in dierentuin Kerkrade: giraffe zet zich klem en overlijdt