Hellevoetsluis op zijn kop door winst Duncan: 'We wisten dat-ie ging winnen'

Huldiging

Zowel Hellevoetsluis als Tilburg hopen dat zij Duncan mogen huldigen. In Hellevoetsluis groeide hij op, maar in Tilburg ging de zanger naar de rockacademie. "Hij heeft in Tilburg dat nummer geschreven, hij heeft hier zijn talenten ontwikkeld", zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. "Wij zijn ontzettend trots op hem en als het aan ons ligt huldigen wij hem groot, groter, grootst."

Maar ook Hellevoetsluis wil dat dus. "We proberen contact te leggen met Duncan en zijn management", zegt burgemeester Milène Junius hierover. "Hij woont hier niet meer, maar voelt zich nog wel een Hellevoeter. Zijn familie woont hier ook nog, maar of hij kan en wil, dat moeten we nog horen. Hij is in elk geval meer dan welkom." Vanmiddag heeft de gemeente een overleg met horeca en ondernemers. "Dan horen we wat voor gedachten iedereen erbij heeft."