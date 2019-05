Journalist geschokt door harde reactie van vrouw die Ivana Smit het laatst levend zag

Wilde nacht

Ivana had een wilde nacht met het echtpaar gehad, vol drank en drugs. Wat er in het appartement gebeurd is, is nog altijd onbekend. Wel is bekend dat er grove fouten in het onderzoek zijn gemaakt. Zo kon het echtpaar Johnson tijdens hun korte verblijf in een cel het appartement laten schoonmaken. Toen de politie vervolgens het appartement onderzocht, konden er geen sporen meer worden gevonden.

In de documentaire is te zien hoe met een privédetective het adres van Luna en Alexander wordt achterhaald. Het stel is na de tragische dood van Ivana vanuit Kuala Lumpur naar de VS verhuisd. Zeeman confronteert Luna met de gebeurtenissen nadat ze net haar dochter naar de opvang heeft gebracht, maar de vrouw laat niets los.