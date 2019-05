Aaron verloor zijn vrouw door depressie na bevalling en doet oproep: 'Laat het je gezin niet ruïneren'

"Voor alle vrouwen die een baby hebben of krijgen, neem een postpartum depressie altijd serieus. Zoek in een vroeg stadium hulp, ga naar babygroepen en laat het je gezin niet ruïneren", dat schrijft de Engelse vader Aaron Harbertson op Facebook. Hij is net de 'liefde van zijn leven' verloren 'na een lange strijd tegen een depressie en alcoholisme'.

"Tegen de geliefden van een partner met een postpartum depressie zeg ik: hou ze goed in de gaten en let op de vroege symptomen", schrijft hij verder. "Hoe eerder je het door hebt, hoe minder groot de kans dat het fataal wordt. Laat je partner niet zo in de steek als ik heb gedaan." Lees meer: Doorbraak? Nieuw medicijn tegen postnatale depressie Verlovingsring Vijf dagen geleden overleed Charlotte, schrijft Aaron op Facebook. Hoe ze uiteindelijk overleed, wordt niet beschreven. Maar het was 'na een lange strijd tegen een depressie en alcoholisme'. "Charlotte, je bent de liefde van mijn leven en je hebt me het mooiste geschenk ooit gegeven." Hij zegt hun zoontje Hugo op te voeden tot de gentleman die Charlotte graag zou zien. "Ik zal hem elke dag vertellen hoe lief, verzorgend en mooi je was. Ik zal Hugo jouw verlovingsring geven als hij de liefde van zijn leven vindt. We houden van je en zullen je nooit vergeten." Wat is een postnatale depressie? Een postnatale of postpartum depressie is een depressie die ontstaat bij de moeder na een bevalling.

1 op de 8 nieuwe moeders ontwikkelt een vorm van postnatale depressie.

De belangrijkste symptomen zijn stemmingswisselingen, verlies van eetlust, slapeloosheid, intense prikkelbaarheid, woede, hechtingsproblemen met de baby en gebrek aan levensvreugde. Maar wat ook kan: angst om jezelf of het kind iets aan te doen, hallucinaties en persoonlijkheidsveranderingen.

Een postnatale depressie kan in uitzonderlijke gevallen uitmonden in een postnatale psychose.

Een postnatale depressie wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren: biologisch, sociaal en psychisch. Je kunt hierbij denken aan onder andere: relatieproblemen, hoge verwachtingen van het moederschap, slecht nee kunnen zeggen, veeleisende familie en/of veranderde hormoonhuishouding.

1 op de 7 vrouwen met een postnatale depressie heeft hier nog nooit over gesproken.

Feitelijk gezien is de term postnataal niet juist. Het kind is namelijk niet depressief, maar de moeder. De term postpartum (na de bevalling) is daarom correcter.

In een vroeg stadium is een postnatale depressie vaak goed te behandelen. Vermoed je dat je er last van hebt? Meld je dan bij de huisarts. Lees meer: Het bestaat: postnatale depressie bij mannen