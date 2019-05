Zangeres K's Choice gaat voortaan als man door het leven: 'Ik wil geen spijt hebben op mijn sterfbed'

Dat vertelt ze aan de Belgische krant De Standaard. Ze heeft er lang over getwijfeld, omdat het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten bij veel transgenders al op jongere leeftijd aanwezig is. "Velen van hen weten het blijkbaar al van hun vijfde en voelen er zich ook vroeg slecht bij, compleet met zelfmoordneigingen, omdat ze eerst geen uitweg zien. Allemaal dingen die bij mij als kind en jong meisje niet aan de orde waren."