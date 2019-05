Carla geeft homovluchtelingen een thuis: 'Ze zijn zonder uitzondering getraumatiseerd'

Toen ze acht jaar geleden via via te horen kreeg over een homoseksuele Oekraïense priester in Amsterdam die nergens terechtkon, bood ze hem onderdak aan: "Kom dan maar bij mij." Ze was nog niet zo lang gescheiden en had best ruimte voor wat gezelschap.

De man verbleef bijna een jaar bij haar. Met hem kwam ze terecht bij de stichting Secret Garden, die hulp biedt aan lhbt-vluchtelingen (lesbisch/homo/biseksueel/trans). "Toen ik daar voor het eerst kwam, was ik thuis”, zegt Carla. "Er hing een open, makkelijke sfeer."

Trauma op trauma

'Haar' tweede vluchteling was een Iraanse jongen, laten we hem Darius noemen. "Die was helemaal kapot, er was niets meer van hem over. Hij had wel een huis, maar hij was zo getraumatiseerd… Hij verbleef elke zomer en winter zes weken bij mij, of ik bij hem. In Iran had hij lesgegeven aan de universiteit, een intelligente knul. Ik heb hem zien ópbloeien, bij wijze van spreken van baby naar volwassen."