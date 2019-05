Nabestaanden Dyatlov-groep sceptisch over heropend onderzoek

“We hebben de laatste foto’s van de Dyatlov-groep, de allerlaatste,” vertelt Valentin Jakimenko, die ook meedeed aan de zoekactie. Hij onderzocht de foto’s en kwam tot een opvallende conclusie. “Op die foto’s staan vliegende objecten. Je kunt zien dat daar een brandende vloeistof uit komt.”

Radioverbinding

Die objecten aan de hemel werden ook gezien op de plaats van het incident, door zoekteams zelf. Sergej Sogrin zag er een ’s nachts over hem heen vliegen. “We waren in paniek. Misschien dat die mysterieuze objecten ook ons zouden doden, net als de Dyatlov-groep. Het zoekteam rapporteerde via een radioverbinding wat ze hadden gezien. ‘Er is geen gevaar. Ga door met de zoekactie.’ Dat was het antwoord.”

Of de mysterieuze objecten aan de hemel er echt iets mee te maken hebben, kan niemand hard bewijzen. Feit is wel dat dit in 1959 niet werd onderzocht. En nu ook niet. Justitie is er naar eigen zeggen van overtuigd dat ze de lawine, sneeuwverschuiving of cycloon kunnen bewijzen. De resultaten worden in november verwacht.