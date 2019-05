Voetbalclubs willen niet dat homo's uit de kast komen: 'Slecht voor de carrière'

Hij heeft er wel begrip voor als spelers niet voor hun homoseksualiteit willen uitkomen, zeker als ze spelen in gelovige streken of carrière willen maken in een homovijandig land zoals Rusland.

Van Praag reageerde in de Gaykrant ook op eerdere uitspraken van voetbalanalist Johan Derksen over homoseksualiteit. Derksen zei eerder in het programma Veronica Inside dat het niet moeilijk is om gewoon uit de kast te komen. Van Praag: "Ik walg daarvan. Het is wansmaak van de eerste orde."