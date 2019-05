48 keer hoera: koningin Máxima is vandaag jarig

Koningin Máxima is vandaag jarig. Ze is 48 jaar geworden. Een groot feest zit er vandaag niet in: de koningin is op haar verjaardag 'gewoon' aan het werk.

In de agenda op koninklijkhuis.nl staat namelijk dat zij en koning Willem-Alexander vanmiddag bij de viering van 'honderd jaar Algemeen Kiesrecht' in Den Haag zijn. Geen tijd Máxima had de afgelopen dagen ook niet veel tijd een feestje voor te bereiden: ze was in Spanje en Ethiopië. Ze bekende voor vertrek uit Addis Abeba zich nog niet met de verjaardag bezig te hebben gehouden. Eerst maar eens naar huis en dan zou ze wel verder zien, zei ze eerder deze week.