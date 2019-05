Als je kind van acht zichzelf lelijk vindt: 'Raak niet in paniek en praat erover'

Erkenning halen is geen oplossing

Erkenning halen bij Twitter kan fijn zijn, vindt Neve, maar het is geen oplossing. "Het kan wel een positieve vibe geven, maar als de onzekerheid dieper zit, kan iemand wel tachtig keer zeggen dat hij of zij mooi is, maar dat gevoel gaat niet zomaar weg."

In plaats van overtuigen dat het niet zo is, is het nog belangrijker om het kind het gevoel te geven dat hij gezien en gehoord wordt. "Laat je kind erover vertellen en luister goed. Geef ook ruimte aan dat gevoel", zegt de kinderpsycholoog. Het belangrijkste is volgens Neve om erachter te komen of het echt alleen maar een fase of een onzekere bui is. "Bijvoorbeeld doordat een kindje op school er een opmerking over heeft gemaakt."