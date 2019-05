Warm weekend voor de boeg met zon en 24 graden

Niet zonovergoten

"Zaterdag wordt het zo'n 21 graden tot 23 in het Zuiden. In de loop van de dag is er kans op een bui", zegt Huizinga. Zondag kan het weliswaar plaatselijk nog iets warmer worden (24 graden), maar de kans op een onweersbui neemt dan toe. "Hou de buienradar dus goed in de gaten."

Volgens de weerman wordt het geen zonovergoten weekend, maar is het helemaal niet gek om de barbecue uit de schuur te halen. "Dat kan zeker. Het wordt warm en de zon is zeker van de partij."

Bekijk hier de buienradar: