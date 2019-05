'Kruisboogdode was leider van middeleeuwse sekte'

Nog twee doden

Torsten lag volgens Duitse media hand in hand met een vrouw. Ook zij was overleden en had een pijl in haar lichaam. Op de grond lag een tweede vrouw met een pijl in haar nek. De politie behandelt de zaak. Een eerste onderzoeksrichting is dat één van de drie de andere twee heeft doodgeschoten, en daarna zichzelf.

Maandag werden in Wittingen, Nedersaksen, nog twee dode vrouwen gevonden. Het appartement waar ze werden aangetroffen, stond op naam van één van de drie doden in Passau.