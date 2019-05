Doodzieke strijdster tegen tabaksindustrie overleden

Eerste sigaret op 6de

Op haar 43ste kreeg de moeder van vier kinderen de diagnose longkanker. "Dan staat je wereld op zijn kop. Door de film 'De Vervangers' ontdekte ik dat de tabaksindustrie kinderen bewust verleidt. Ze doen er alles aan om kinderen verslaafd te maken."

Van Veen rookte haar eerste sigaret op haar zesde. "Die had ik gepikt van mijn vader en heb ik stiekem achter het schuurtje opgerookt. En ik vond het lekker, dat weet ik nog goed. Toen ik 15 was, heb ik een eerste pakje gekocht, met mentholsigaretten. Die heb ik in één avond opgerookt."