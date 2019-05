Kasper rende door fout organisatie 20 kilometer in plaats van 10: 'Zie het als een extra training'

'Beetje amateuristisch'

"Het is gelukkig niet de eerste keer dat ik hardloop, dus dat scheelt weer", relativeert Kasper. Volgens de hardloper was er geen aparte bewegwijzering voor de kwart marathon. "Ik ben vervolgens de gele route gaan volgen, maar dat bleek dus 20 kilometer lang te zijn."

Volgens Kasper was het allemaal 'een beetje amateuristisch georganiseerd'. Voor hem was dat allemaal geen probleem. "Ik zie het als een extra training." Ondanks de extra kilometers voelt hij zich goed. "Ik zit nu lekker in de zon. Maar voor mensen die echt voor de 10 kilometer hadden getraind, is dit natuurlijk erg zuur."